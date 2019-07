Informationen zum Thema Borkenkäfer

Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Waldbesitzervereinigung Hollfeld in Zusammenarbeit mit dem AELF Bayreuth am Sonntag, 14. Juli, nochmals eine Informationsveranstaltung zum Thema Borkenkäfer an. Die Teilnehmer erfahren nicht nur, wie man befallene Bäume erkennt und von Trockenschäden unterscheiden kann, sondern auch Interessantes über die Biologie, Bekämpfung der Borkenkäfer sowie Schutzmöglichkeiten vor Käferbefall. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr am Feuerwehrhaus in Sachsendorf/Aufseß, teilen Lars Andersen von der Waldbesitzervereinigung und Sylvia Hack vom Forstrevier Hollfeld mit. red