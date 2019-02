Informationen zum Schulstart

Die Grundschule Münnerstadt veranstaltet am Dienstag, 26. Februar, um 19.30 Uhr in der Cafeteria der Grundschule einen Informationsabend für die Eltern der zukünftigen Erstklässler. Neben allgemeinen Informationen zur Schulfähigkeit wird an dem Abend insbesondere der neue "Einschulungskorridor", das heißt die Flexibilisierung des Einschulungsalters, der schon zum kommenden Schuljahr in Kraft treten soll, vorgestellt. sek