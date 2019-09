Die Gemeinde Nüdlingen veranstaltet am Donnerstag, 26. September, eine Bürgerversammlung, bei der die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das Nahwärmenetz in Nüdlingen erläutert werden. Neben den möglichen Trassenverläufen der betrachteten Netzvarianten werden die dazugehörigen Projektkosten sowie der letztendliche Wärmepreis für den Anschlussnehmer vorgestellt. Beginn der Versammlung ist um 19 Uhr in der Alten Schule von Nüdlingen . sek