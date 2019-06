Informationen zum Gelenkersatz

Das Endoprothetikzentrum Forchheim (EndoFO) des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz bietet in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftspraxis Medikon - Zentrum für Orthopädie und Chirurgie - kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Gelenkersatz an. Hier werden die verschiedenen Therapieoptionen vorgestellt und erläutert. Auch das System der roboterarm-assistierten Chirurgie (Mako) wird erläutert. Jeweils am ersten Mittwoch des Monats findet die Veranstaltung um 19 Uhr im Konferenzraum des Klinikums, U 102, Krankenhausstraße 10 in Forchheim statt. Der nächste Termin ist am 5. Juni. Der Eintritt ist frei. red