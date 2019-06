Informationen zum Gasanschluss

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Ramsthal findet am Donnerstag. 27. Juni, um 19.30 Uhr im Ramsthaler Rathaus statt. Bereits um 18 Uhr werden dort die Vorschläge zur Neugestaltung der Homepage vorgestellt. In der Sitzung informieren die Stadtwerke Bad Kissingen zu einem Anschluss der Gemeinde Ramsthal an das Gasnetz. Weitere Tagesordnungspunkte sind unter anderem die Zweckvereinbarung Kompetenzstelle Breitband und Mobilfunk, die Zweckvereinbarung gemeinsamer Datenschutzbeauftragter, die Neufassung der Friedhofssatzung und die Vergabe von Umbauarbeiten am Friedhof. sek