Informationen zum Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Heßdorf sowie zur Sanierung der Grundschule Hannberg gibt es in der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 17. Juli, ab 19 Uhr im Gemeindezentrum. Außerdem sollen die Straßenbau- und Markierungsarbeiten im Rahmen der Umgestaltung der Verkehrsanlagen im Gewerbepark Heßdorf vergeben und der Gemeindewahlleiter für die Kommunalwahl am 15. März 2020 berufen werden. red