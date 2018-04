Informationen zu Vollmachten

red



Die Volkshochschule Hofheim veranstaltet am Montag, 23. April, einen Vortrag unter dem Thema "Vollmachten und Patientenverfügung - selbstbestimmt!" Dabei erfahren die Teilnehmer unter anderem mehr zur Situation in Deutschland und welche Möglichkeiten gegeben sind, Vollmachten erstellen zu lassen und selbstbestimmt zu bleiben. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im alten Rathaus in Hofheim. Die Teilnahme ist kostenfrei, teilte die VHS mit. Eine Anmeldung ist bis 19. April, bei der VHS Hofheim (Telefon 09523/7807 oder unter www. vhs-hassberge.de ) erbeten.