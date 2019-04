Informationen zu Trennung und Unterhalt

Die soziale Beratung der Caritas in Herzogenaurach lädt ein zu einem Informationsnachmittag zum Thema Trennung und Unterhalt. Die Rechtsanwältin Monika Titz wird am Donnerstag, 11. April, ab 17 Uhr im Pfarrzentrum St. Otto (Theodor-Heuss-Straße 14) Fragen zu Trennung und Scheidung, Unterhalt und Umgangsrecht beantworten. Die Teilnahme an dem Infonachmittag ist kostenfrei, eine Anmeldung im Sekretariat der Caritas unter der Telefonnummer 09131/88560 ist erforderlich. red