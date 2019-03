Informationen zu Mehrfachanträgen

In den nächsten Tagen erhalten alle Landwirte ein Anschreiben zur Abgabe ihrer Mehrfachanträge für 2019. Die Antragstellung beginnt ab Montag, 18. März, und endet am Mittwoch, 15. Mai. Über die Neuerungen wird bei folgenden zwei Abendveranstaltungen informiert: Dienstag, 19. März, Gasthaus "Frankenhöhe", Arnstein; Donnerstag, 21. März, Gasthaus "Karolinenhöhe", Trieb. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Seit dem Jahr 2018 können keine Anträge mehr in Papierform abgegeben werden. Das AELF wird daher für Neueinsteiger und Fortgeschrittene folgende Online-Schulungen im Lehrsaal des AELF in Bad Staffelstein anbieten: Dienstag, 26. März, Neueinsteiger/Anfänger; Donnerstag, 27. März, Fortgeschrittene. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Die Teilnehmerzahl je Schulung ist begrenzt, Anmeldungen unter Telefon 09573/332-0. red