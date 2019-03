Informationen und Preisschafkopfen

Die Seniorengruppe Frankenwald-Kronach der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft lädt zum Info-Nachmittag mit der Kreisverkehrswacht Kronach am kommenden Montag, 4. März, ins Gasthaus "Frische Quelle" ein. Als Referent konnte Roland Pyka gewonnen werden. Beginn der Veranstaltung ist um 13.30 Uhr. Zusammen mit dem BSW wird am Samstag, 9. März, ab 18 Uhr, ebenfalls im Gasthaus "Frische Quelle" ein Preisschafkopf veranstaltet. Einladung ergeht zu beiden Veranstaltungen an alle Mitglieder. Gäste sind ebenfalls willkommen. red