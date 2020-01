Informationen und Beratung zur Rente

Der DGB-Ortsverband Maßbach/Poppenlauer hält am Samstag, 1. Februar, einen Informationstag mit Beratung zum Thema Rentenpaket ab. Von 9 bis 12 Uhr gibt Peter Schüllermann, Versichertenberater DRV Nordbayern, Informationen und allgemeine Auskünfte zu verschiedenen Themen wie Kontenklärung, Erwerbsminderungsrenten, Pflegezeiten und weiteren Rentenfragen. Die Veranstaltung findet im Alten Rathaus in Poppenlauer statt, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsverbandes. sek