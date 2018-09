Informationen über Pflegeberufe

Sie suchen einen Beruf mit Zukunft? Hier werden Sie gebraucht: Die Auswahl an interessanten Tätigkeiten in der Betreuung und Pflege kranker und alter Menschen ist groß, und Fachkräfte werden dringend gesucht.

Die Informationsveranstaltung der Agentur für Arbeit zu den Berufen in der Pflegebranche findet am Montag, 17. September, von 9 Uhr bis 13 Uhr im Seniorenheim Dr. Maria Probst, Karlsbader Straße 1, Hammelburg, statt. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über den regionalen Arbeitsmarkt, aktuelle Stellenangebote und erfahren, welche Unterstützungsmöglichkeiten - auch in finanzieller Hinsicht - es für eine Ausbildung/Qualifizierung in der Pflegebranche gibt.

Die Veranstaltung beginnt mit einer Führung durch die Einrichtung. Dabei können die Teilnehmer die Arbeitsplätze und das Umfeld kennenlernen. Anschließend können völlig unverbindlich in angenehmer Atmosphäre Fragen gestellt werden. Experten aus dem Bereich Betreuung und Pflege sowie Berater der Agentur für Arbeit stehen dafür zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Plätze sind begrenzt.

Anmeldungen für den Berufe-Talk nimmt die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Schweinfurt, Doris Küfner-Schönfelder, unter Tel.: 09721/ 5475 33 oder per Mail schweinfurt.bca@arbeitsagentur.de entgegen. red