Informationen über Epilepsie und ihre Anfallsformen

Epilepsie ist eine der häufigsten chronischen neurologischen Erkrankungen. Hajo Hamer, Leiter des Epilepsiezentrums Erlangen, wird in einem Vortrag am Mittwoch, 10. Oktober, ab 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus am Marktplatz 10 in Haßfurt die unterschiedlichen Anfallsformen vorstellen und die vielfältigen individuellen Therapiemöglichkeiten erläutern. Auch neue Konzepte der Behandlung kommen zur Sprache. Henrike Staab-Kupke von der Epilepsieberatung Unterfranken (Juliusspital Würzburg) informiert über Auswirkungen der Erkrankung im Alltag und rechtliche Fragestellungen. Abschließend wird auch ein Vertreter der Selbsthilfegruppe "Epilepsie Haßfurt" kurz über deren Arbeit informieren.Veranstalter dieses Vortrages ist die Selbsthilfegruppe Epilepsie Haßfurt in Zusammenarbeit mit der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe und der VHS Haßberge mit Unterstützung des Mehrgenerationenhauses Haßfurt und der AOK Schweinfurt. Anmeldung nicht erforderlich, der Vortrag ist kostenfrei. red