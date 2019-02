Informationen über den "Enkeltrick"

Der Frauenbund Unterleinleiter lädt ein zu einem Vortrag über die Gefahren an der Haustür ein. Kriminalhauptkommissar Helmut Eßel von der Kriminalpolizeiinspektion Bamberg informiert über die Vorgehensweise der Betrüger beim "Enkeltrick" und gibt Tipps, wie man sich verhalten sollte. Der Vortrag findet am Mittwoch, 13. Februar, um 19 Uhr im Pfarrheim Unterleinleiter in der Kindergartenstraße statt. red