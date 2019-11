Informationen für Urlaubsgäste

Am heutigen Dienstag, 5. November, bietet der Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein einen Informationsnachmittag für Urlaubs und Kurgäste an. Es wird über die Stadt, Veranstaltungen sowie die Obermain-Therme informiert. Treffpunkt ist um 17 Uhr im Museum in der Kirchgasse. red