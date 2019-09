Das Mehrgenerationenhaus lädt am Montag, 16. September, in Zusammenarbeit mit der Schwangerenberatungsstelle am Gesundheitsamt Haßfurt zu einer Informationsveranstaltung für Schwangere und werdende Eltern ein. Die Referentinnen Laura Endres und Annemarie Michel referieren zum Thema "Elterngeld - Elternzeit - Familiengeld". Beginn ist um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Am Marktplatz 10 in Haßfurt. red