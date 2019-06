Informationen für Schwangere

"Schwanger ... alles klar?" heißt der Titel einer Informationsveranstaltung für Schwangere und werdende Eltern, die die Volkshochschule Knetzgau in Zusammenarbeit mit der Schwangerenberatungsstelle am Gesundheitsamt Haßfurt anbietet. Die Veranstaltung findet am Montag, 8. Juli, um 18 Uhr im alten Rathaus in Knetzgau statt. Die Referentinnen Karin Martini und Irene Wenzel-Hinterstößer stellen die aktuellen Regelungen zum Mutterschutz, Elternzeit sowie Erziehungsgeld vor und informieren über finanzielle Hilfen. Anmeldungen sind bei Sandra Jilke erbeten (Ruf 09527/1046, ab 16 Uhr). red