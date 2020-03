Informationen für Landwirte

Bis spätestens Freitag, 15. Mai, können Landwirte über das Internet-Portal iBALIS ihren Mehrfachantrag 2020 online erfassen. Mit einem zentral versandten Anschreiben und im iBALIS wurde bzw. wird jedem Antragsteller ein für ihn reservierter persönlicher Besprechungstermin mitgeteilt. Aufgrund der hohen Infektionsgefahr des Coronavirus muss der Besucherverkehr am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) stark eingeschränkt werden. Nach der Antragserfassung auftretende Unklarheiten und Fragen zum Mehrfachantrag sollen mit dem zuständigen Sachbearbeiter am vorgesehenen Besprechungstermin nur noch telefonisch über die angegebene Hotline geklärt werden. Auf eine persönliche Vorsprache ist entgegen der bisherigen Praxis zu verzichten, um das Risiko einer noch schnelleren Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren. Sofern in zwingenden Ausnahmefällen ein Besuch am AELF dennoch erforderlich sein sollte, muss dieser vorab telefonisch mit dem zuständigen Sachbearbeiter abgestimmt werden. Da derzeit nicht absehbar ist, wie sich die allgemeine Lage noch entwickelt, wird empfohlen, sich möglichst frühzeitig mit der Antragstellung zu befassen. red