Informationen für Landwirte

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Bezirk Oberfranken, Geschäftsstelle Kronach, lädt alle Interessierten zur Veranstaltung "Neue politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft und die ländliche Region" am Montag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr in das Gasthaus Schwämmlein in Leutendorf ein. Es referieren Kreisobmann Erwin Schwarz und BBV-Fachberater Udo Köhler zu aktuellen Themen der Agrarpolitik wie gesetzliche Änderungen, Gewässerrandstreifen, Ausgleichszulage, Düngeverordnung sowie Förderungen und Kulap. red