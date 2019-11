Informationen für Landwirte

Das BBV-Bildungswerk im Bezirk Oberfranken, Geschäftsstelle Kronach, lädt zu den Gebietsversammlungen unter dem Thema "Neue politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft und die ländliche Region" ein. Es referieren Kreisobmann Erwin Schwarz und BBV-Geschäftsführer Harald Köppel zu aktuellen Themen aus Agrarpolitik und gesetzlichen Änderungen, Ausgleichszulage, Düngeverordnung, Förderung und Kulap. Folgende Termine stehen zur Auswahl: am Dienstag, 19. November, 19.30 Uhr, in Steinbach/Wald im Sportheim; am Dienstag, 26. November, 19.30 Uhr, Neuengrün im Gasthaus Hildner; am Dienstag, 3. Dezember, 19.30 Uhr, in Kronach im Wirtshaus "Fröschbrunna" und am Montag, 9. Dezember, 19.30 Uhr, in Leutendorf im Gasthaus Schwämmlein. red