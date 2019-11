Informationen für Landwirte

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten stellt am Montag, 18. November, um 13.30 Uhr eine Zwischenfrucht-Demoanlage vor. Dabei geht es um verschiedene Zwischenfruchtmischungen und Aussaattechniken, die in der Praxis verglichen werden. Anschließend wird Jörg Schindler vom Wasserwirtschaftsamt Hof auf Kriterien zur Gewässereinordnung hinsichtlich des verpflichtenden Gewässerrandstreifens eingehen. Die Referenten stehen nach der Veranstaltung noch für Fragen zur Verfügung. Treffpunkt ist am Feld des Demonstrationsbetriebes Alexander Wölfel, Eulenhof. Das Feld liegt an der B 85 von Kulmbach Richtung Bayreuth, auf der rechten Seite, Abfahrt Mangersreuth (Kulmbach), Feld neben "Aktionär" (siehe Beschilderung). Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09221/5007-322. red