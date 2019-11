Informationen für Eltern zukünftiger Erstklässler

Eltern zukünftiger Erstklässler haben oft noch viele Fragen. Diesen widmen sich die Lehrerinnen Andrea Härty und Lara Müller-Hesselbach am Dienstag, 26. November, ab 20 Uhr, im Waldorfkindergarten. Die beiden Pädagoginnen geben einen Einblick in die Waldorfpädagogik und beantworten gerne Fragen zu Entwicklungs- und Lernthemen, die im Schulalter in der Zeit von der ersten Klasse bis zum Abschluss auftreten können. red