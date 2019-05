Informationen des Bürgermeisters

Personalie Tanja Wiedel, die als Kassenverwalterin in Geroldsgrün tätig war, tritt ab kommendem Montag die Nachfolge von Norbert Neugebauer an. Verlegung Das Salzsilo am Bauhof ist einsturzgefährdet und wird zurückgebaut. Im Rahmen der Förderoffensive hat die Marktgemeinde ein Anwesen in der Bahnhofsstraße gekauft. Rathausdach Es regnet ins Rathaus. Aus diesem Grund war die Marktgemeinderatssitzung ins Klöppelmuseum verlegt worden. Nun soll das Rathaus ein neues Dach bekommen. Bestattungswesen Auf dem Friedhof ist das erste Urnenfeld ausverkauft. Nun will die Gemeinde ein zweites mit 24 Ruheplätzen anlegen. Beschilderung 684 Euro blieben der Gemeinde an Kosten für das Hinweisschild am Regberger Weg. ml