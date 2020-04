Informationen der Pfarrei St. Kilian

Am heutigen Gründonnerstag wird ab 19 Uhr der Gottesdienst "vom letzten Abendmahl" im Live-Stream unter www.pfarreihassfurt.de übertragen. Die Familien und Hausgemeinschaften möchten dazu ein kleines Brot bereithalten, das gesegnet und dann zu Hause geteilt werden kann. Am morgigen Karfreitag findet ab 15 Uhr die "Feier vom Leiden und Sterben Christi" im Live-Stream statt. Anschließend stehen in allen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Kreuze zur persönlichen Verehrung. Es wird gebeten, auf den notwendigen Abstand zu achten. Am Ostersonntag, 12. April, wird der Auferstehungsgottesdienst im Live-Stream ab 10.30 Uhr gefeiert (auch hier ein kleines Brot oder Osterspeisen bereithalten, die gesegnet werden). Ab 12 Uhr läuten am Ostersonntag alle Glocken in der Pfarreiengemeinschaft. Anschließend kann das Osterlicht in den Kirchen von der Osterkerze abgeholt werden (eigene Kerze mitbringen). Am Nachmittag wird zwischen 16 und 17 Uhr die Heilige Kommunion an die Haustür gebracht. Es wird um Anmeldung im Pfarrbüro gebeten (gegebenenfalls auf dem Anrufbeantworter Namen, Adresse und Telefonnummer hinterlassen). Am Ostermontag, 13. April, wird ab 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst auf Youtube zu sehen sein. In allen Kirchen befinden sich auch Gebetszettel für das persönliche Gebet an den Kar- und Ostertagen zu Hause sowie für Familien. Diese können auch auf der Homepage der Pfarrei St. Kilian heruntergeladen werden. red