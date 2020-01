Informationen beim Waldbegang

Der Markt Euerdorf veranstaltet für die Bürger am Samstag, 25. Januar, einen Waldbegang. Treffpunkt ist dazu um 14 Uhr am Spielplatz in Wirmsthal. Zur Anfahrt sollen Fahrgemeinschaften gebildet werden. An zwei Standorten werden bei dem Waldbegang schwerpunktmäßig die Schädlingsbekämpfung und die Waldbewirtschaftung in Zeiten des Klimawandels thematisiert, hieß es. sek