Informationen aus der Stadtratsarbeit

Hammelburgs Aktive Bürger (H.A.B.) kommen am Mittwoch, 27. März, um 19.30 Uhr zur Jahreshauptversammlung in der alten Volksschule Gauaschach zusammen. Im Rahmen der Versammlung berichten sie auch aus der Stadtratsarbeit. Ein politischer Dämmerschoppen schließt sich an. sek