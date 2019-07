Das katholische Pfarramt Heiligste Dreifaltigkeit gibt bekannt, dass die Vorabendmesse am Samstag, 3. August, in der St.-Otto-Kirche in Schneckenlohe auf 17 Uhr vorverlegt wurde. Des Weiteren ist das Pfarrbüro jeweils freitags am 16., 23. und 30. August geschlossen. red