Information und touristischer Appetitanreger auf 145 Seiten

Internet hin oder her - viele lieben es, bei der Urlaubsplanung sich Schwarz auf Weiß zu informieren. Wenn dann im Katalog noch das Wichtigste zu Land und Leuten, Gesundheitsangebote und allerhand sonst Nützliches zu finden ist, ergibt das ein rundes Bild.

Genau diesen Eindruck vermittelt das neue Gastgeberverzeichnis für Bad Staffelstein, das Bürgermeister Jürgen Kohmann, die Leiterin des Kur- und Tourismus-Service, Anne Maria Schneider, und Grafiker Peter Bäumel im Rathaus vorstellten. Herzstück des 145 Seiten zählenden Katalogs bilden die sich als Ergänzung zu ihren Online-Auftritten präsentierenden Beherbungsbetriebe im Staffelsteiner Stadtgebiet, auch einige aus den benachbarten Kommunen Ebensfeld und Lichtenfels finden sich darin. Viele der Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten haben zudem Anzeigen geschaltet, mit denen sie per Fotos einen ersten Eindruck vermitteln.

"Allergikerfreundlicher Kurort"

Das Konzept wird Jahr für Jahr weiterentwickelt, nimmt aktuelle Entwicklungen mit auf. So bleibt nicht unerwähnt, dass Bad Staffelstein sich seit einiger Zeit "allergikerfreundlicher Kurort" nennen darf, das Gütesiegel erhielt die Adam-Riese-Stadt Anfang dieses Jahres. Die Beherbergungsbetriebe, welche in diesem Zusammenhang die Zertifizierung bereits durchlaufen haben, sind im Gastgeberverzeichnis am kreisrunden, grünen Logo zu erkennen.

Gibt es einen Balkon? Ist WLAN vorhanden? Wie sieht es mit der Barrierefreiheit aus? Können Haustiere mitgebracht werden? Für jeden Urlauber stehen andere Fragen im Fokus. Das in einer Auflage von 35 000 Stück vorliegende Gastgeberverzeichnis dürfte sich einmal mehr guter Resonanz erfreuen.

Die 400 Gramm schwere Broschüre bietet aber noch einiges mehr. Dazu zählen eine Liste der Gesundheitsanbieter von Ärzten und Physiotherapeuten bis zu Sanitätshäusern, Informationen über Verwendung des Kurbeitrags und Vorteile durch die Gästekarte sowie die von einigen Beherbergungsbetrieben angebotenen, beliebten Arrangements wie "Schönes Wochenende am Meer". Am Ende des Gastgeberverzeichnisses findet sich ein aufklappbarer Stadtplan Bad Staffelsteins inklusive Straßenpläne der Ortsteile.

Direkter Kontakt wichtig

"Nach wie vor entsteht das Gastgeberverzeichnis in Eigenregie", betont Schneider. Das bedeute zwar eine Menge Arbeit - das Ganze an eine Agentur zu vergeben, könne sie sich aber nicht vorstellen. "Der direkte Kontakt zu den Vermietern ist uns nach wie vor wichtig", nennt sie ein entscheidendes Motiv, dem durch diese Handhabe weiterhin Rechnung getragen wird.

Die prächtige Basilika Vierzehnheiligen, Fotos, die Lust aufs Radeln und Wandern in der Region machen, oder weitere visuelle "Appetitanreger", welche die kulturelle oder gastronomische Vielfalt beleuchten - beim Durchblättern der ersten 25 Seiten des neuen Gastgeberverzeichnisses wird deutlich, wie viel das Bad Staffelsteiner Stadtgebiet doch zu bieten hat. "Was wir hier vor uns liegen haben, ist nicht nur ein Verzeichnis, sondern eine Broschüre, die Lust macht auf Bad Staffelstein und die Region", findet Bürgermeister Jürgen Kohmann lobende Worte.

Die Broschüre ist im Kur- und Tourismus-Service, Bahnhofstraße 1, erhältlich. Wer sich online über Übernachtungsmöglichkeiten informieren möchte, muss nicht in die Röhre schauen. Er findet die Anbieter auf der Homepage der Stadt www.bad-staffelstein.de unter der Rubrik "Gastgeber".