Information und Gespräche

Der Verein Aktivsenioren Bayern bietet am Donnerstag, 25. April, von 15 bis 17 Uhr einen Sprech- und Informationstag im Landratsamt Rhön-Grabfeld in Bad Neustadt an.

Kleine und mittelständische Unternehmen sowie ratsuchende Personen werden zu Fragen der Existenzgründung, der Existenzsicherung bis hin zur Unternehmensnachfolge beziehungsweise auch Betriebsübernahme informiert. Die erfahrenen Senioren, ehemals Führungskräfte der Wirtschaft mit langjährigen Berufs- und Lebenserfahrungen, zeigen in den Gesprächen praxiserprobte Lösungen und Unternehmenskonzepte sowie die Erstellung von Businessplänen auf.

Anmeldungen für diesen Nachmittag nimmt im Landratsamt Rhön-Grabfeld in Bad Neustadt Frau Wetteskin, unter Tel.: 09771/941 52, per E-Mail unter maria.wetteskind@rhoen-grabfeld.de entgegen. Anmeldungen bei den Aktivsenioren: Joachim Glück unter Tel.: 09776/704 752, oder per E-Mail joachim.glueck@aktivsenioren.de. sek