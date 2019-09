Information über Windenergie

Die Energieallianz Bayern betreibt seit 2016 Windkraftanlagen in Oerlenbach. Mit der Produktion von Strom durch Wind konnten laut Angaben des Betreibers 8,5 Tonnen CO2 eingespart werden. Im Rahmen eines Wind-Erntedankfestes am kommenden Mittwoch, 2. Oktober, informiert die Energieallianz Bayern über Windenergie und lädt zum Dialog ein. An diesem Tag bietet sich für alle Interessierten die Gelegenheit, sich im persönlichen Gespräch mit Fachleuten über die Klimaveränderung, regionale Perspektiven für den Wald und moderne Windkrafttechnologien auszutauschen. Zudem ermöglicht der Termin, sich über die geplanten Anlagen in Eltingshausen zu informieren. Die Veranstaltung findet von 16 bis 20 Uhr in der Wilhelm-Hegler-Halle in Oerlenbach statt. sek