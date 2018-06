Information für Bürger

Strahlung in Schulen



Das nächste öffentliche Treffen der Bürgerinitiative Mobilfunkstandort Altenkunstadt (BI) findet am Freitag, 29. Juni, um 20 Uhr im Nebenraum der Gastwirtschaft "Zum Preußla" (Theodor-Heuss-Straße 1) in Altenkunstadt statt. Zum Treffen sind alle Bürger und kommunalen Entscheidungsträger eingeladen. Thema ist der Baubeginn des Mobilfunkalternativstandortes auf dem Gemeindeberg in Altenkunstadt.Des Weiteren soll die Strahlungssituation in der Mittelschule in Altenkunstadt durch das dort vorhandene Wlan thematisiert und Möglichkeiten der Strahlungsvermeidung und -reduzierung aufgezeigt werden.Auch soll eine umfangreiche Studienauswertung diskutiert werden, welche aufzeigt, dass schon bei geringer durch Wlan verursachter Strahlung, hohe gesundheitliche Risiken bzw. Schädigungen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, auftreten können.Das Treffen wird mit einer Diskussionsrunde gegen 22 Uhr beendet sein. Kontakt: Dietmar Schuberth, E-Mail: schuberth.d@gmx.de.