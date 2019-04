Infomarkt über Trasse

Tennet und TransnetBW haben in den vergangenen Monaten die von der Bundesnetzagentur bestätigten Erdkabel-Korridore für Südlink auf ihre Raum- und Umweltverträglichkeit untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden jetzt bei der Bundesnetzagentur zur Prüfung eingereicht und enthalten einen Vorschlagskorridor, heißt es in einer Mitteilung. Während dieser formellen Beteiligungsphase können Bürger sowie Behörden und Verbände Stellungnahmen zu den eingereichten Erdkabel-Korridoren an die Bundesnetzagentur senden. Anschließend legt die Bundesnetzagentur verbindlich den 1000 Meter breiten Korridor fest, in dem der grundstücksgenaue Verlauf für Südlink gesucht wird.

In den betroffen Landkreisen veranstalten Tennet und TransnetBW dazu sogenannte Infomärkte. Dort werden die Ergebnisse der Raum- und Umweltverträglichkeitsprüfungen vorgestellt. Für Fragen zum Vorschlagskorridor stehen Vertreter des Projektteams zur Verfügung. Für den Landkreis Bad Kissingen findet dieser Infomarkt am Mittwoch, 8. Mai, von 16 bis 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Oberthulba statt. red