Seit 25 Jahren ertönen aus dem "Infokanal-Studio" die neuesten Nachrichten. Fernsehtechniker Gerhard Korn investiert viel Freizeit in diese Einrichtung, die am Sonntag, 2. Juni, von 11 bis 18 Uhr beim Tag der offenen Tür besichtigt werden kann. Das Studio mit viel Technik befindet sich in der Lauensteiner Straße 45 a, gleich neben dem Schiefermuseum. red