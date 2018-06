Infofahrt durch den Bezirk

Das Programm



Oft herrscht selbst unter politisch engagierten Menschen Unklarheit über Art und Umfang der Aufgaben der bayerischen Bezirke. Deshalb lädt Bezirksrat Stefan Specht ( CSU ) ein, sich bei einer Informationsfahrt am Freitag, 6. Juli, einen unmittelbaren Eindruck über einige Einrichtungen des Bezirks Oberfranken zu gewinnen. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Bezirkskrankenhaus Bayreuth (Bushaltestelle Cottenbacher Straße).Danach gibt es folgendes Programm: 10 Uhr Besichtigung des Bezirkskrankenhauses Bayreuth; 12 Uhr Information und Besichtigung der Bezirksverwaltung in Bayreuth; 12.45 Uhr Busfahrt zu den Landwirtschaftlichen Lehranstalten Bayreuth; 13 Uhr Mittagessen mit anschließender Führung; 15.45 Uhr Busfahrt nach Aufseß zur Lehranstalt für Fischerei, Besichtigung und Information mit anschließendem "Forellenessen" im Gasthof "Stern"; gegen 19 Uhr Rückfahrt zum Ausgangspunkt. Der Teilnahmepreis wird im Bus kassiert.Verbindliche Anmeldung bei der CSU-Geschäftsstelle in Bayreuth, Sebastian Machnitzke, unter Telefon 0921/764300 oder per E-Mail an: bayreuth@csu-bayern.de. red