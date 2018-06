Infobörse für Frauen

Anmeldung erforderlich



Unter dem Motto "Weichen stellen für Ihren beruflichen Neustart" steht die Informationsbörse für Frauen , die sich für einen Wiedereinstieg in den Beruf interessieren. Sie findet am 28. Juni in der CoJe, Rosenauer Straße 45 in Coburg (gegenüber Hallenbad) , von 8 bis 12.30 Uhr statt.Fast jede Unterbrechung des beruflichen Werdegangs durch Kinder, Pflege von Angehörigen oder ganz persönlichen Interessen kommt einmal an eine Wegkreuzung. Die Aufgaben, die einen bisher begleitet haben, verändern sich. Vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, wieder in eine berufliche Tätigkeit einzusteigen? Was stelle ich mir für meine Zukunft vor? Wo liegen meine Stärken? Wer kann mich bei meinen Entscheidungen unterstützen? Auf welchem Pfad soll es weitergehen? Fragen wie diese werden auf dem Infotag beantwortet. Außerdem gibt es auch Fachvorträge und Workshops. Interessierte bekommen auch die Möglichkeit, mit Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen, heißt es in der Pressemitteilung der Bundesagentur für Arbeit Bamberg-Coburg weiter. Es besteht auch die Möglichkeit, mitgebrachte Bewerbungsunterlagen von Profis kostenlos checken zu lassen.Zum Selbstkostenpreis können professionelle Bewerbungsfotos gemacht werden. Außerdem wird eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten.Der Eintritt ist kostenlos, allerdings wird um eine Anmeldung im AWO-Mehr Generationen Haus unter der Telefonnummer 09561/94415 gebetenWeitere Informationen gibt Nicole Krank, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg unter der Telefonnummer 09561/ 93139.