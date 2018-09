Infoabende der AfD Aischgrund/Höchstadt

Die AfD Aischgrund/Höchstadt lädt zu Wahlinfoabenden mit den beiden Kandidaten Michael Meister (Landtag) und René Jentzsch (Bezirkstag) ein. Termine sind am 21. September um 19 Uhr im Foyer der Aischtalhalle, An der Steige 5 in Höchstadt, am 28. September um 19 Uhr im Gasthaus "Zum Vogelsberg" in Krausenbechhofen sowie am 6. Oktober um 19 Uhr im Gasthaus "Lauberberg", Antoniuskapelle 1 in Höchstadt. Am Mittwoch, 10. Oktober, ab 18 Uhr, findet dann das Wahlkampffinale mit den beiden Kandidaten Michael Meister (Landtag) und René Jentzsch (Bezirkstag) als auch der Fraktionsvorsitzenden im deutschen Bundestag, Dr. Alice Weidel, in der Fortuna Kulturfabrik, Bahnhofstraße 9 in Höchstadt, statt. red