Am Donnerstag, 11. Juli, veranstaltet die Arnika-Akademie einen Infoabend über den IHK-zertifizierten Lehrgang zum TEH-Praktiker. Diese in Deutschland einzigartige Weiterbildung startet ihre nächste Runde im September. Alle Fragen zu den Ausbildungsinhalten können ab 19 Uhr in der Arnika-Akademie geklärt werden. Weitere Informationen gibt es unter www.teuschnitz.de/arnika-akademie. red