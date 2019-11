Infoabend zur Wahl der Schule

Die Wahl der Schule möchte wohl überlegt sein. Ob für die Einschulung als Erstklässler, den Übertritt nach der vierten Klasse oder den Wechsel in eine neue Schule. Die private Montessori-Schule Bamberg veranstaltet am Donnerstag, 14. November, um 20 Uhr einen Informationsabend. Eltern, deren Kinder im Jahr 2020 eingeschult werden oder derzeit die vierte Jahrgangsstufe besuchen, können sich über den aktuellen Bildungsweg an der Bamberger Montessori-Schule umfassend informieren.

Interessierte Eltern können am Infoabend die Schule am Jakobsplatz 9 kennenlernen, sich über Lerninhalte, Lernerfolge und vor allem über die Pädagogik Maria Montessoris informieren. Dabei gilt jedes Kind als eine Einheit von Körper, Seele und Geist. Demnach ist es nicht der Erzieher, der die Entwicklung und Reifung zum Erwachsenen vollbringt, sondern es ist das Kind selbst. Es ist der "Bildner seiner Persönlichkeit". Dieser Gedanke stellt das Leitmotiv für die Montessori-Schule Bamberg dar. Weitere Infos gibt es unter www.montessori-bamberg.de. red