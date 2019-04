Infoabend zur Tagesbetreuung TENE

Die Lebenshilfe Bad Kissingen e.V. bietet seit 1. April im neuen Lebenshilfe-Haus "Au-Blick" die Tagesbetreuung "Tagesstruktur für Erwachsene nach dem Erwerbsleben" (TENE) an. In angenehmer Atmosphäre erhalten 14 Menschen mit Behinderung, die keine Werkstätte mehr besuchen oder in Teilzeit beschäftigt sind, eine Möglichkeit, ihren Alltag sinnvoll und aktiv zu gestalten. Am Montag, 15. April, um 18 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich in der Friedrich-List-Straße 4 zu informieren und die neuen Räumlichkeiten kennenzulernen. sek