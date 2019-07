Infoabend zur Schmerzmedizin

Das Regiomed- Klinikum Lichtenfels lädt ein zum monatlichen Infoabend über Schmerzmedizin am Mittwoch, 10. Juli, um 17 Uhr. Neben einem Vortrag von Chefarzt Dr. Christoph Sommer bietet sich die Gelegenheit für Fragen und persönliche Gespräche. Aufgrund der bayerischen Sommerferien entfällt der Infoabend Schmerzmedizin im August. Am Mittwoch, 11. September, ist der nächste Termin. Die Infoveranstaltung findet im großen Besprechungsraum des Regiomed-Klinikums Lichtenfels statt, Treffpunkt ist in der Eingangshalle. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Teilnahme ist kostenfrei. red