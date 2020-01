Infoabend zur Mittleren Reife

Am Donnerstag, 9. Januar, findet um 19 Uhr in der Mittelschule Baunach, Basteistraße 8-10, ein Infoabend zum Übertritt in den Mittlere-Reife-Zug statt. Lehrer informieren Eltern und Schüler der 6. bis 9. Klasse der Mittelschule über Aufnahmebedingungen und Angebote des M-Zugs im Mittelschulverbund "Oberes Maintal", bestehend aus den Gemeinden Rattelsdorf, Zapfendorf, Breitengüßbach, Baunach. Die Anmeldung findet dann statt zwischen 17. und 21. Februar, 9 bis 13 Uhr an der Mittelschule Baunach. red