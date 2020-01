Infoabend zur Kinderpflege

Die Berufsfachschule für Kinderpflege lädt am Donnerstag, 23. Januar, zum Informationsabend in der Michael-Vogel-Straße 1 e ein. Ab 17 Uhr können sich Interessenten in der 90-minütigen Veranstaltung über die Ausbildung zum Kinderpfleger informieren. Die Einrichtung gibt in einem Kurzvortrag Einblicke in die Ausbildungsmöglichkeit am Standort und klärt über Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte und berufliche Perspektiven auf. In persönlichen Beratungsgesprächen werden individuelle Fragen zur Ausbildung beantwortet. Außerdem kann an dem Abend auch ein Blick in die Unterrichts- und Praxisräume geworfen werden. Bewerbungen für den Ausbildungsstart im September können gerne mitgebracht werden. red