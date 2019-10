Infoabend zur Geburt im Forchheimer Klinikum

Das Klinikum Forchheim weist auf den wieder stattfindenden Infoabend der geburtshilflich-gynäkologischen Abteilung zum Thema "Geburt im Klinikum Forchheim" hin. Termin ist am Dienstag, 29. Oktober, um 18.30 Uhr im Konferenzsaal des Klinikums (1. UG Raum 101). Angehende Väter sind ebenso willkommen. Im Anschluss an die Kreißsaal-Besichtigung gibt es die Möglichkeit, zur professionellen und kostenfreien Babybauch-Fotografie. Außerdem bietet die Elternschule Forchheim Zusatzangebote an: Geburtsvorbereitungskurse, donnerstags von 19 bis 21 Uhr an sieben Abenden, Info und Anmeldung unter Telefon 09191/70708; Säuglingspflegekurs für werdende Eltern, zweimal Montagabend von 18.30 bis 20.30 Uhr, Info und Anmeldung unter Telefon 09191/610-646; Rückbildungskurse, donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr an sieben Abenden, Info und Anmeldung unter Telefon 09545/70708; Schwangerschaftsgymnastik mit Schwerpunkt Beckenboden, mittwochs von 15 bis 17 Uhr, Info und Anmeldung unter Telefon 09191/610-208; Beckenbodengymnastik zur Stärkung der Muskulatur, achtmal dienstags von 17 bis 18.10 Uhr, Info und Anmeldung unter Telefon 09191/729806; Ernährungsangebote: "Nahrungsmittelallergie bei Kind - wie kann ich vorbeugen?" und "Essen und Trinken für Zwei? Abwechslungsreiche Ernährung für Mutter und Kind", Info und Anmeldung unter Telefon 09191/610-784. red