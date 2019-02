Infoabend zur Ganztagsklasse

Die Grundschule am Mönchsturm Hammelburg plant im Schuljahr 2019/20 wieder die Einrichtung einer gebundenen Ganztagsklasse in der 1. Jahrgangsstufe. Aus diesem Grund werden Eltern zu einem Informationsabend am Donnerstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr in die Grundschule (Klassenzimmer der 1aG, Raumnummer 310) eingeladen. Das Ganztageskonzept der Schule wird an diesem Abend vorgestellt und Fragen werden beantwortet. sek