Infoabend zum Nahwärmenetz

Die Bürger-für-Bürger-Energie eG und die Firma Naturstrom AG erarbeiten derzeit ein Start-Konzept für ein Nahwärmenetz in Neunkirchen am Brand und laden aus diesem Grund zu einem Informationsabend am Donnerstag, 29. November, um 19.30 Uhr in das Pfarrgemeindehaus Adolph Kolping (Gräfenberger Straße 2 b) ein. Mit Hilfe höchster Wirkungsgrade durch Kraft-Wärme-Kopplung und durch die Einbeziehung regionaler regenerativer Rohstoffe, tragen Nahwärmenetze zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern bei. Naturstrom-Mitarbeiter und Mitglieder der Genossenschaft werden das Konzept und die Vorteile des Anschlusses an eine Nahwärmeversorgung erläutern. Alle interessierten Bürger erhalten einen Fragebogen zur Energieversorgung, der völlig unverbindlich ist, aber eine erste Datengrundlage für die weitere Planung bildet. red