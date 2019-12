Infoabend zum Hospizhelferkurs

Der Hospizverein für den Landkreis Forchheim bietet auch im neuen Jahr Interessierten die Möglichkeit, sich zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter ausbilden zu lassen. Am Mittwoch, 8. Januar, findet um 19 Uhr in den Räumen des Hospizvereins in der Birkenfelderstraße 27 in Forchheim, ein unverbindlicher Informationsabend zu diesem Thema statt. Offizieller Kursbeginn ist eine Woche später. Die Begleitung Schwerstkranker und Sterbender ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die auch für den Hospizbegleiter viele bereichernde Erfahrungen bereithält.

Im Rahmen des Hospizhelferkurses, der jedes Jahr einmal angeboten wird, werden alle relevanten Informationen für die Begleitung vermittelt. Für Fragen zum Kurs stehen Mitarbeiterinnen des Hospizvereins unter der Telefonnummer 09191/702626 gerne zur Verfügung. red