Münnerstadt vor 20 Stunden

Infoabend zu "Grüner Kommunalpolitik"

Interessierte sind eingeladen zu einem Infoabend zum Thema "Grüne Kommunalpolitik in Münnerstadt" am Freitag, 1. November, im Gasthaus "Bären" am Marktplatz in Münnerstadt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Gä...