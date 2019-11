Infoabend zu "Extinction Rebellion"

Die Umweltschutzbewegung "Extinction Rebellion" (XR) wird sich am Donnerstag, 14. November, in Forchheim vorstellen. Wer wissen möchten, was diese Gruppierung macht, warum sie aktiv ist und was sie von "Fridays for Future" unterscheidet, ist hierzu eingeladen. Willkommen ist auch jeder, der eventuell selbst aktiv werden möchte. Das Gespräch findet um 19 Uhr im Büchereiraum von Verklärung Christi, Jean-Paul-Straße 2, statt. red