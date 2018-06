Infoabend zu europäischer Heilkunde

red



Zum dritten Jahr in Folge bietet die Arnika-Akademie die Ausbildung zum zertifizierten Teh-Praktiker an. Interessierte erhalten am Donnerstag, 5. Juli, Infos über den Ablauf. Alle Fragen zu den Ausbildungsinhalten und zum Ablauf können ab 19 Uhr in der Arnika-Akademie geklärt werden. Auch viele Dozenten werden vor Ort für Auskünfte zur Verfügung stehen. Mehr Informationen gibt es unter http://teuschnitz.de/arnika-akademie