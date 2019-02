Infoabend über Nahwärmenetz

Am Donnerstag, 21. Februar, gibt es in Nüdlingen einen Infoabend über das Nahwärmenetz in Nüdlingen. Beginn ist um 19 Uhr im Pfarrsaal in Nüdlingen. Denn die Gemeinde lässt derzeit prüfen, ob einige öffentliche Gebäude in Zukunft über ein eigenes Nahwärmenetz versorgt werden könne, das mit gemeindeeigenen Holzhackschnitzeln betrieben werden könnte. Wenn sich herausstellt, dass sich das lohnt, könnten die Nüdlinger Bürger ihre Wohn- und Geschäftshäuser anschließen, sofern sie sich entlang der Leitungsstraße oder in den benachbarten Bereichen befinden, teilt die Gemeinde Nüdlingen mit. red